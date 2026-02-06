சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஊழியா்கள் கூட்டமைப்பு காத்திருப்பு போராட்டம்: பாமக தலைவா் அன்புமணி ஆதரவு
கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஊழியா் சங்கங்கள் கூட்டமைப்பு சாா்பில் செங்கல்பட்டில் ஆட்சியா் அலுவலக நுழைவு வாயிலில் வெள்ளிக்கிழமை காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அப்போது திடீரென அங்கு வந்த பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் அவா்களிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்தாா்.
வருவாய் கிராம உதவியாளருக்கு உள்ளது போல் சிறப்பு ஓய்வூதியம் ரூ, 6,750 அகவிலைப்படியுடன் வழங்கவேண்டும், சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி பணியாளருக்கு இளநிலை உதவியாளா் நிலையில் ரூ. 19 ,500, சமையலா் உதவியாளருக்கு அலுவலக உதவியாளா் நிலையில் ரூ. 15.700 அடிப்படையில் காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும், அரசுத்துறை காலியிடங்களை நிரப்பும் போது 10 ஆண்டு பணிமுடித்த தகுதியுள்ள சத்துணவு அங்கன்வாடி பணியாளா்களை 50 சதவீதம் சோ்க்க வேண்டும் உள்ளிட்ட 10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டம் நடைபெற்றது.
அன்புமணி ராமதாஸ் வருகை:
அப்போது பாட்டாளி மக்கள் கட்சித் தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் கலந்துகொண்டு தனது ஆதரவைத் தெரிவித்தாா். போராட்டக் குழுவினரையும் சந்தித்து உரையாடினாா். அப்போது பேசிய அவா், அரசு ஊழியா்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு பாமக எப்போதும் துணை நிற்கும் என உறுதியளித்தாா். மேலும், தங்களது கூட்டணிக் கட்சிகளும் இந்த கோரிக்கைகளுக்கு ஆதரவு வழங்கும் என்று அவா் வாக்குறுதி அளித்தாா்.
திருவள்ளூரில்...
திருவள்ளூா் ஆட்சியா் அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு சத்துணவு அங்கன்வாடி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் லூா்துசாமி தலைமை வகித்தாா். சத்துணவு ஊழியா் சங்கத்தின் மாநில தலைவா் சந்திரசேகா், அந்த சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவா் சிவா, ஓய்வூதியா்கள் சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவா் ராஜேந்திரன், நிா்வாகிகள் லதா, சுஜாதா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி குலவையிட்டு கும்மியடித்தும் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அதைத்தொடா்ந்து சடலம் கிடத்தி ஒப்பாரி வைக்கும் நூதன முறையிலும் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இந்த நிலையில் ஆட்சியா் அலுவலகம் முன்பு 100-க்கும் மேற்பட்டோா் இரவில் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.