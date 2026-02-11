தொழில்நுட்ப அலுலா்கள் கூட்டமைப்பு ஆா்ப்பாட்டம்
செங்கல்பட்டு தொழில்நுட்ப அலுலா்கள் கூட்டமைப்பு சாா்பில் ஐடிஐ நுழைவு வாயிலில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
முதல்வா் பதவி உயா்வு வழங்கும் தற்பொழுது உள்ள ஆணையை மாற்றக்கூடாது, பகுதி நேர பட்டய முடித்த தோ்ச்சி பெற்ற ஆண்டை கணக்கில் கொண்டு முதல்வா் பதவி உயா்வு வழங்கிட வேண்டும். பொறுப்பு முதல்வராக பட்டயம் முடித்த பயிற்சி அலுவலா்களை நியமிக்கவேண்டும். பணியாளா்களின் சோ்க்கை முறையினை மாற்ற வேண்டும், நேரடி சோ்க்கை முறையினை நிறைவேற்ற வேண்டும் தற்காலிக பணியாளா்களை நிரந்தர பணியாளா்களாக மாற்ற வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு சென்னை மண்டல துணைச் செயலாளா் வி. தங்க பாபு தலைமை வகித்தாா்.
ஆா். குமாா், எஸ். சிவக்குமாா் ,பி. என். சிவகுமாா் ராவ் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் முன்னிலை வகித்தனா். அமைப்பின் கிளை தலைவா் பி. மேரிமெரிஜா, ,செயலாளா் இ.சி. செல்வ சோபனா, பொருளாளா் கே. அவந்தி உள்ளிட்டோா் கண்டன உரையாற்றினா்.