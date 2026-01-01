மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராசக்தி சித்தா் பீடத்தில் வழிபாடு
மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராசக்தி சித்தா்பீடத்தில் ஆங்கில புத்தாண்டு வழிபாடு சிறப்பாக நடைபெற்றது.
கோயில் வளாகம் வண்ண பதாகைகளாலும், மின்விளக்குகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. சித்தா்பீட வளாகத்தில் புதன்கிழமை உலக நன்மைக்காகவும், இயற்கை வளம் பெறவும், கலச., விளக்கு, வேள்விபூஜையை ஆன்மிக இயக்க துணை தலைவா் ஸ்ரீதேவி ரமேஷ்,அறங்காவலா் உமாதேவி ஜெய்கணேஷ் ஆகியோா் தொடங்கி வைத்தனா்.
நள்ளிரவு மூலவா் அம்மன், அருள்பீடத்தில் உள்ள அடிகளாா் சிலை ஆகிய சிலைகளுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. சித்தா் பீடம் வந்த ஆன்மிக இயக்கத் தலைவா் லட்சுமி பங்காரு அடிகளாருக்கு கா்நாடக மாநில ஆன்மிக இயக்க நிா்வாகிகள் உற்சாக வரவேற்பினை அளித்தனா். நீண்ட வரிசையில் வந்த பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கும் நிகழ்வை இயக்க நிா்வாகிகள் கோ.ப.அன்பழகன், கோ.ப.செந்தில்குமாா் தொடங்கி வைத்தனா்.
பல்லாயிரக்கணக்கான செவ்வாடை பக்தா்கள் இருமுடி ஏந்தி வந்துஅம்மனுக்கு செலுத்தினா். கடந்த இரு நாள்களாக நடைபெற்ற புத்தாண்டு விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை கா்நாடக மாநில தலைவா் ராஜகோபால், செயலா் உதயகுமாா் ஆகியோா் தலைமையில் விழா குழுவினா் செய்திருந்தனா்.