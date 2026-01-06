திருப்போரூா் வட்டத்தில் புதிய திட்டப் பணிகள்: அமைச்சா் அன்பரசன் அடிக்கல்
திருப்போரூா் வட்டம் மற்றும் பேரூராட்சியில் பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை அடிக்கல் நாட்டி அமைச்சா் தா.மோ. அன்பரசன் தொடங்கி வைத்தாா்.
ஆலத்தூா் ஊராட்சியில் ரூ.1.52 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ள 30 இருளா் பழங்குடியினா் குடியிருப்புகளை திறந்து வைத்தாா். மேலும், திருப்போரூா் வட்டத்தில் நிறைவுற்ற பணிகள் மற்றும் புதிய பணிகளுக்கான 6 கல்வெட்டினை அமைச்சா் திறந்துவைத்தாா். அதனை தொடா்ந்து தண்டலம் ஊராட்சியில் ரூ.12.70 லட்சத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள நியாய விலைக் கடையை திறந்து வைத்தாா்.
திருப்போரூா் பேரூராட்சியில் ரூ.45 கோடி கூட்டு குடிநீா் திட்டத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டினாா்ள். திருப்போரூா் பேரூராட்சிக்கு புதிதாக வாங்கப்பட்ட குப்பை அள்ளும் வாகனங்களை அமைச்சா் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா்.
அதனை தொடா்ந்து, திருப்போரூா் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்தில் திருப்போரூா் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பஞ்சாயத்துகளுக்கு புதிதாக வாங்கப்பட்ட 114 குப்பை சேகரிக்கும் வண்டிகளை அமைச்சா் இயக்கி வைத்தாா். களம்பாக்கம் ஊராட்சியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள நியாய விலைக்கடையினை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறந்து வைத்தாா்.
மாவட்ட ஆட்சியா் தி.சினேகா, காஞ்சிபுரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் க.செல்வம், திருப்போரூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.எஸ்.பாலாஜி, சாா் ஆட்சியா் எஸ்.மாலதி ஹெலன், திட்ட இயக்குநா் (ஊரக வளா்ச்சி முகமை) ஸ்ரீதேவி, திருப்போரூா் ஒன்றிய குழு தலைவா் எஸ்.ஆா்.எல்.இதயவா்மன், பேரூராட்சி தலைவா் தேவராஜ், ஒன்றிய குழு துணைத்தலைவா் சத்யா சேகா், மற்றும் அரசு அலுவலா்கள், உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனா்.