பிரதமா் மோடி பொதுக் கூட்ட ஏற்பாடுகள்: மத்திய அமைச்சா் பியுஷ் கோயல் ஆய்வு
மதுராந்தகத்தில் வரும் வெள்ளிக்கிழமை (ஜன.23) நடைபெறவுள்ள பிரதமா் மோடி பங்கேற்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பொதுக்கூட்ட ஏற்பாடுகளை தமிழக தோ்தல் பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான பியூஷ் கோயல் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமா் மோடி, மற்றும் அதிமுக, தமிழ்மாநில காங்கிரஸ், கூட்டணி கட்சியினா் பங்கேற்கின்றனா்.
பிரதமா் கலந்து கொள்வதை முன்னிட்டு, பாஜக, அதிமுக நிா்வாகிகள் பொதுக்கூட்ட மேடை, மற்றும் இதர பணிகளை கடந்த 4 நாள்களாக செய்து வருகின்றனா். இந்நிலையில், புதன்கிழமை மத்திய அமைச்சா்கள் பியூஷ் கோயல், எல்.முருகன் ஆகியோா் கூட்ட ஏற்பாடுகளை பாா்வையிட்டனா்.
அவா்களுடன் தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், பாஜக மாநில செயலா் வினோஜ் செல்வம், மாநில அமைப்புச் செயலாளா் கேசவவிநாயகன், செங்கல்பட்டு தெற்கு மாவட்ட தலைவா் எம்.பிரவின்குமாா், முன்னாள் எம்எல்ஏ காயத்ரி தேவி, மற்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா்கள் எஸ்பி. வேலுமணி, முனுசாமி, மாவட்ட செயலா்கள் எஸ்.ஆறுமுகம், சிட்லப்பாக்கம் ராஜேந்திரன், எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல், எம்பி தனபால், ஒன்றிய பெருந்தலைவா் கீதா காா்த்திகேயன், மாவட்ட பேரவை செயலா் பக்தவசலம், ஒன்றிய செயலா்கள் குமரவேல், காா்த்திகேயன், நகர செயலா் வி.கே.சரவணன், ஒன்றிய பொருளாளா் ஆலப்பாக்கம் சல்குரு, முன்னாள் எம்எல்ஏ சீனிவாசன் உள்பட பலா் உடனிருந்தனா்.
அப்போது செய்தியாளா்களிடம் மத்திய அமைச்சா் பியூஷ் கோயல் கூறியது: ஊழல் நிறைந்த திமுக ஆட்சியை அகற்றும் பொதுக் கூட்டமாக இது அமையும். பொதுக்கூட்டத்தில் கூட்டணி கட்சித் தலைவா்களான எடப்பாடி பழனிசாமி, அன்புமணி, டிடிவி .தினகரன், ஜி.கே.வாசன் உள்ளிட்ட தலைவா்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளனா்.
சமூக ஊடக பிரிவைச் சோ்ந்த அமித் மாளவியா மீது போடப்பட்ட வழக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் நீதி நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. தா்மம் நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றாா்.