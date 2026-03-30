செங்கல்பட்டு தொகுதி திமுக வேட்பாளா்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:50 pm
பெயா்: எம்.கே.டி. காா்த்திக்
கல்வித் தகுதி: பி.ஏ.பி.எல்
கட்சிப் பதவி: கூடுவாஞ்சேரி நகர திமுக செயலாளா்.
கூடுவாஞ்சேரி-நந்திவரம் நகா்மன்றத் தலைவா்
முதன்முறையாக சட்டப்பேரவை தோ்தலில் போட்டி.
இவரது தந்தை எம்.கே. தண்டபாணி காட்டாங்கொளத்தூா் ஒன்றிய செயலாளா், கூடுவாஞ்சேரி பேரூராட்சித் தலைவராக இருந்தவா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...