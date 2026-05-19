Dinamani
தமிழ்நாட்டிற்கு தடையின்றி உரம் வழங்கிட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!நீட் வேண்டாம் என்பதே தவெக நிலைப்பாடு: அமைச்சர் அருண்ராஜ்கடும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுடன் நீட் மறுதேர்வு: தர்மேந்திர பிரதான் அறிவுறுத்தல்முதல்வர் விஜய்யுடன் மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பினர் சந்திப்பு! வைரலான விடியோவால் சர்ச்சை!மேற்கு வங்க மறுதேர்தல்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விலகல்!
/
செங்கல்பட்டு

திருப்போரூா், திருக்கழுகுன்றம் பேரூராட்சிகளில் ஆட்சியா் ஆய்வு

திருப்போரூா் மற்றும் திருக்கழுகுன்றம் பேரூராட்சிகளில் நடைபெறும் வளா்ச்சிப் பணிகளை ஆட்சியா் ஆட்சியா் எஸ்.மாலதி ஹெலன் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.

News image

திருக்கழுகுன்றம் அன்னை சத்யா நகரில் கட்டப்படும் உயா்மட்ட பாலத்தை ஆய்வு செய்த ஆட்சியா் எஸ். மாலதி ஹெலன். உடன் பேரூராட்சித் தலைவா் யுவராஜ், உதவி இயக்குநா் குருராஜ் செயல் அலுவலா் லதா உள்ளிட்டோா்.

Updated On :20 மே 2026, 12:35 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்போரூா் மற்றும் திருக்கழுகுன்றம் பேரூராட்சிகளில் நடைபெறும் வளா்ச்சிப் பணிகளை ஆட்சியா் ஆட்சியா் எஸ்.மாலதி ஹெலன் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.

திருப்போரூா் வட்டம், ஷிவ் நாடாா் பல்கலைக்கழகத்தில் உலக ஜூனியா் ரெட்கிராஸ் தினத்தை முன்னிட்டு செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஜூனியா் ரெட் கிராஸ் அமைப்பின் மூலம் நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியில் ஆட்சியா் பங்கேற்று உரையாற்றினாா். அப்பொழுது அவா் கூறுகையில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் மே 25 முதல் ஜூன் 5 வரை 10 நாள்கள் நடைபெறும் தூய்மை திருவிழாவில் ஜூனியா் ரெட்கிராஸ் அமைப்பினா் பங்கேற்க அழைப்பு விடுத்தாா்.

அதனைத் தொடா்ந்து திருப்போரூா் பேரூராட்சி காலவாக்கத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் உயா்நிலை நீா்த்தேக்க தொட்டியினை ஆய்வு மேற்கொண்டு பணிகளை விரைந்து முடிக்க அறிவுறுத்தினாா்.

தொடா்ந்து, ரூ.98.00 லட்சத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் பேரூராட்சி அலுவலகப் பணிகளை ஆய்வு செய்தாா். மேலும், திருக்கழுகுன்றம் வட்டம், சதுரங்கப்பட்டினம் கோட்டையில் நடைபெற்று வரும் மேம்பாட்டு பணிகளை பாா்வையிட்டாா்.

பின்னா், திருக்கழுகுன்றம் பேரூராட்சி லட்சுமி தீா்த்தம் குள மறுசீரமைப்பு பணிகளை ஆய்வு செய்தாா். திருக்கழுகுன்றம் பேரூராட்சி அன்னை சத்யா நகரில் ரூ.70.00 லட்சத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் உயா்மட்ட பாலத்தினை பாா்வையிட்ட ஆட்சியா் பணிகளை விரைந்து முடித்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அளிக்குமாறு அறிவுறுத்தினாா்.

தில், திருப்போரூா் பேரூராட்சி தலைவா் தேவராஜ், திருக்கழுக்குன்றம் பேரூராட்சி தலைவா் யுவராஜ், உதவி இயக்குநா் (பேரூராட்சிகள்) குருராஜ், பேரூராட்சி செயல் அலுவா்கள் சங்கீதா, லதா, வட்டாட்சியா்கள் ஆறுமுகம், தேவேந்திரன் மற்றும் அரசு அலுவலா்கள் உடன் இருந்தனா்.

தொடர்புடையது

கூவம் ஆற்றின் குறுக்கே ரூ.17.20 கோடியில் மேம்பாலப் பணி: ஆட்சியா் ஆய்வு

கூவம் ஆற்றின் குறுக்கே ரூ.17.20 கோடியில் மேம்பாலப் பணி: ஆட்சியா் ஆய்வு

உத்தரமேரூா் ஒன்றியத்தில் வளா்ச்சிப் பணிகள்: காஞ்சிபுரம் ஆட்சியா் ஆய்வு

உத்தரமேரூா் ஒன்றியத்தில் வளா்ச்சிப் பணிகள்: காஞ்சிபுரம் ஆட்சியா் ஆய்வு

புதுப்பாளையம் ஒன்றியத்தில் வளா்ச்சித் திட்டப்பணிகள்: ஆட்சியா் க.தா்ப்பகராஜ் ஆய்வு

புதுப்பாளையம் ஒன்றியத்தில் வளா்ச்சித் திட்டப்பணிகள்: ஆட்சியா் க.தா்ப்பகராஜ் ஆய்வு

பா்கூரில் ரூ. 17 கோடியில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்

பா்கூரில் ரூ. 17 கோடியில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்