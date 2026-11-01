சிறப்பு மளிகைத் தொகுப்பு விற்பனை: ஆட்சியா் தொடங்கி வைத்தார்!
செங்கல்பட்டு மாவட்ட கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறை சாா்பில், சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு விற்பனையினை ஆட்சியா் மு.வீரப்பன் தொடங்கி வைத்தாா்.
மளிகைத் தொகுப்பு விற்பனையை தொடங்கி வைத்த ஆட்சியா் மு. வீரப்பன். உடன் எம்எல்ஏ பா. விஜயராஜ் உள்ளிட்டோா்.
செங்கல்பட்டு மாவட்ட கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறை சாா்பில், சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு விற்பனையினை ஆட்சியா் மு.வீரப்பன் தொடங்கி வைத்தாா்.
திருப்போரூா் நகர கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் பண்டகசாலை கடையில் நடைபெற்ற நிகழ்வுக்கு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பா.விஜயராஜ் முன்னிலை வகித்தாா்.
மளிகைத் தொகுப்பை வழங்கி ஆட்சியா் தெரிவித்ததாவது: முதல்வரின் தொலைநோக்குப் பாா்வையின் அடிப்படையில், ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தி, சமூகத்தில் அனைத்துத் தரப்பினரும் சமமான வளா்ச்சியைப் பெறும் வகையில் பல்வேறு அரசு நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அதனடிப்படையில், சிறப்பு மளிகைத் தொகுப்பு ஒரு தொகுப்பு ரூ.200 என்ற விலையில், மாநகராட்சிகள் அல்லாத பகுதிகளில் செயல்படும் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனைப் பண்டகசாலைகள், தொடக்கக் கூட்டுறவுப் பண்டகசாலைகள் மற்றும் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கங்களின் 128 விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் தமிழகம் முழுவதும் நுகா்வோருக்கு விற்பனை செய்ய கூட்டுறவுத் துறையால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
10 வகையான பொருட்கள் ஒரே தொகுப்பாக, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பசுமைப் பையில் வழங்கப்படவுள்ளது. தரமான பொருள்கள் சரியான எடையில் நுகா்வோரைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்யும் வகையில், வெளிச்சந்தையின் விலையை விட குறைவான விலையில் வழங்கப்படும். இந்த விற்பனை கூட்டுறவுத் துறை அலுவலா்களால் தொடா்ந்து கண்காணிக்கப்படும் என்றாா்.
நிகழ்வில், மண்டல கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளா் ஜெ.மலா்விழி, நுகா்வோா் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை செயலாட்சியா், செங்கல்பட்டு மாவட்ட கூட்டுறவு ஒன்றிய மேலாண்மை இயக்குநா், திருப்போரூா் நகர கூட்டுறவு கடன் சங்க செயலாட்சியா், செயலாளா் மற்றும் சங்க பணியாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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