அட.. சென்னை மாநகராட்சியின் நவீன குப்பை அள்ளும் இயந்திரம்

குப்பை அள்ளும் கிரேன் போன்ற அமைப்பு, குப்பை லாரிகளுடன் மிக அட்டகாசமாக இணைக்கப்பட்டு, குப்பைகளை அள்ளும் பணிகள் கனக்கச்சிதமாக செய்து முடிக்கப்படுகின்றன.

நவீன இயந்திரங்கள் மற்றும் வசதிகளை சென்னை மாநகராட்சி மிகச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்தி, சென்னை மாநகரத்தை குப்பையில்லாத நகரமாக வைத்திருக்க அனைத்து வகையிலும் முயன்று வருகிறது.

இந்த நிலையில், குப்பைகளை அகற்றும் பணியில் ஒரு புதிய முன்னோடித் திட்டமாக, குப்பை லாரிகளுடன் ஒரு கிரேன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

Crane fitted lorries are used to expedite the removal of garden waste and fallen tree waste across #Chennai#ChennaiCorporation#ThooimaiChennai#nammachennaisingarachennai pic.twitter.com/Bs7HxeVB7v