ரூ. 1 லட்சத்துக்கு கீழ் குறைந்த தங்கம்! வெள்ளி விலையிலும் மாற்றம்!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(டிச. 31) மாலை சவரனுக்கு ரூ. 560 குறைந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
டிசம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை கடந்த ஒரு வாரமாக வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டு பொதுமக்களை அதிா்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
இதனிடையே, இன்று (டிச. 31) காலை சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,00,400-க்கு விற்பனையான நிலையில், மாலை வர்த்தகம் நிறைவடையும் தருவாயில் மீண்டும் ரூ. 560 குறைந்து ரூ. 99,840-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும், கிராமுக்கு ரூ. 70 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 12,480-க்கு விற்பனையாகிறது.
இதன் மூலம் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ஒரே நாளில் ரூ. 960 குறைந்துள்ளது.
அதேபோல, வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 1 குறைந்து ரூ.257-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 1,000 குறைந்து, ரூ.2,57,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை தொடர் ஏற்றங்களை கண்டு வரும்போது, இதுபோன்ற விலை குறையும் இயல்பான ஒன்றுதான் என பொருளாதார நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
