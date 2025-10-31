தாம்பரம் மாநகராட்சி மாமன்றக் கூட்டத்தில் அதிமுக உறுப்பினா்கள் வெளிநடப்பு
தாம்பரம் மாநகராட்சி மாமன்றக் கூட்டத்தில் நாய், மாடு பொம்மைகளுடன், கொசுவலைகளை போா்த்தியபடி அதிமுக உறுப்பினா்கள் வெளிநடப்பு செய்தனா்.
தாம்பரம் மாநகராட்சி அலுவலகக் கூட்ட அரங்கில் மாமன்ற கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், கலந்து கொண்ட திமுக உறுப்பினா்கள் தங்கள் வாா்டில் மழைநீா் வடிகால் சுத்திகரிப்புப் பணிகள் இன்னும் தொடங்கவில்லை. அவற்றை விரைவில் நிறைவேற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தினா். மனித நேய மக்கள் கட்சியைச் சோ்ந்த 50-ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் எம்.யாகூப், தனது வாா்டில் உள்ள அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனையில் மருத்துவா் மற்றும் செவிலியா்களை நியமிக்க வேண்டும் என கோரிக்கைவிடுத்தாா்.
மேலும், தாம்பரம் சானிடோரியம் பகுதியில் ஒரு தனியாா் நிறுவனம் நீா்வழியை மறைத்து வைத்துள்ளதாகவும், இதற்கு மாநகராட்சி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் பலத்த மழையின்போது கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது என்றாா்.
அதிமுக உறுப்பினா்கள் வெளிநடப்பு: முன்னதாக, இந்தக் கூட்டத்தில் 9 அதிமுக உறுப்பினா்கள் உள்பட 10 உறுப்பினா்கள் கறுப்புச்சட்டை அணிந்தபடி, கொசுவலை போா்த்திக் கொண்டு மாடு, நாய் பொம்மைகளுடன் கலந்து கொண்டனா். இதற்கு திமுக கவுன்சிலா்கள் கடும் எதிா்ப்பு தெரிவித்து, அதிமுக உறுப்பினா்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தொடா்ந்து எதிா்க்கட்சித் தலைவா் சேலையூா் ஜி.சங்கா் தலைமையிலான அதிமுக கூட்டணி கவுன்சிலா்கள் கூட்டத்திலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனா். பின்னா் மாநகராட்சி நுழைவு வாயிலில் அமா்ந்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் சேலையூா் சங்கா் கூறியதாவது:
தாம்பரம் மாநகராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் மாணவா்கள், பெரியவா்கள், குழந்தைகளை தெருநாய்கள் கடிப்பதும், சாலைகளில் மாடுகள் அலைந்து திரிவதும் அதிகரித்து வருகிறது. மறுபுறம் கொசு தொல்லையும் சமீபகாலமாக அதிகரித்துள்ளது. இதுகுறித்து தொடா்ந்து புகாா் அளித்தும், மாநகராட்சி இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை.
மேலும், தாம்பரம் மாநகராட்சியில் வெள்ளத்தால் கடும் பாதிப்புக்குள்ளாகும் எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ள 24 இடங்களில் வெள்ளத் தடுப்புப் பணிகள் இன்னும் நிறைவு பெறவில்லை. பலத்த மழை பெய்தால் தாம்பரத்தின் பல பகுதிகள் நீரில் மூழ்கும் அபாயம் உள்ளது என்றாா் அவா்.