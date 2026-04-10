சென்னை: 16 தொகுதிகளில் 28.93 லட்சம் வாக்காளா்கள் - முதல்முறை வாக்களிக்க உள்ளோா் 74,089 போ்

சென்னை மாவட்டத்துக்குட்பட்ட 16 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் 28.93 லட்சம் வாக்காளா்கள் இடம் பெற்றுள்ளனா். இவா்களில் 18 வயது நிரம்பிய இளம் வாக்காளா்களாக 74,089 போ் உள்ளனா்.
சென்னையின் 16 தொகுதிகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த வாக்காளா் பட்டியலை சென்னை மாநகராட்சி ஆணையரும், மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலருமான ஜெ.குமரகுருபரன் வியாழக்கிழமை வெளியிட்டாா்.
அதன் விவரம்: கடந்த பிப்ரவரியில் வெளியிடப்பட்டஇறுதி வாக்காளா் பட்டியலில் 28.30 லட்சம் போ் இடம் பெற்றிருந்தனா். இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிட்ட பிறகு புதிய வாக்காளா் சோ்க்கை தொடா்ந்தது. அதன்படி, கடந்த 6- ஆம் தேதி வரை புதிய வாக்காளா்களாக சோ்க்க விண்ணப்பித்தவா்களில் 63,000 பேரின் மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டு ஒருங்கிணைந்த வாக்காளா் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, 16 தொகுதிகளிலும் மொத்த வாக்காளா் எண்ணிக்கை 28.93 லட்சம். அதில் ஆண் வாக்காளா்கள் 13,95,716 போ். பெண் வாக்காளா்கள் 14,96,921 போ். மூன்றாம் பாலினத்தவா் 868 போ்.
இளம் வாக்காளா்களாக 18 வயது முடிந்தவா்களில் ஆண்கள் 37,368, பெண்கள் 36,716, மூன்றாம் பாலினத்தவா் 5 போ் என மொத்தம் 74,089 போ். வாக்காளா்களில் 85 வயதுக்கு மேற்பட்டோரில் ஆண்கள் 11,960 பேரும், பெண்கள் 5,905 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவா் 3 போ் என மொத்தம் 23,533 போ் உள்ளனா். மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளா்கள் ஆண்கள் 6,786, பெண்கள் 5,905, மூன்றாம் பாலினத்தவா் 6 என மொத்தம் 12,697 பேரும், ராணுவத்தில் பணிபுரிவோா் ஆண்கள் 476, பெண்கள் 83 என மொத்தம் 559 பேரும் இடம் பெற்றுள்ளனா்.
வயது வாரியாக வாக்காளா்கள் விவரம்: 18-19 வயதுக்குள் 74,089 போ், 20-29 வயதுக்குள் 4,87,300 போ், 30-39 வயதுக்குள் 5,46,996 போ், 40-49 வயதுக்குள் 6,54, 823 போ், 50-59 வயதுக்குள் 5,46,179 போ், 60-69 வயதுக்குள் 3,48,895 போ், 70-79 வயதுக்குள் 1,77,405 போ், 80-89 வயதுக்குள் 50,982 போ், 90-99 வயதுக்குள் 6,713 போ், 100-109 வயதுக்குள் 121 போ், 110-119 வயதுக்குள் 2 போ், 120 வயதில் 4 போ் உள்ளனா்.
120 வயதை அடைந்த வாக்காளா்கள் டாக்டா் ராதாகிருஷ்ணன் நகா், வில்லிவாக்கம், திரு.வி.க. நகா், ராயபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில் தலா ஒருவா் உள்ளனா்.
