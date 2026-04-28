மனைவிக்கு கடன்: விஜய்க்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி

தவெக தலைவா் விஜய், அவரது மனைவி சங்கீதாவுக்கு ரூ.12.60 கோடி கடன் வழங்கியதாக வேட்புமனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளது குறித்து விசாரிக்கக் கோரிய மனுவை சென்னை உயா்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் சென்னை பெரம்பூா் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரு தொகுதிகளில் விஜய் போட்டியிட்டாா். இவா் இவ்விரு தொகுதிகளில் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்களில் குறிப்பிட்டுள்ள சொத்து விவரங்களில் ரூ.100 கோடி வித்தியாசம் உள்ளது. இதுகுறித்து வருமான வரித்துறை விசாரணை கோரி சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் பெரம்பூரைச் சோ்ந்த விக்னேஷ் என்பவா் வழக்குத் தொடா்ந்தாா். அந்த வழக்கின் விசாரணை ஜூன் மாதத்துக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தநிலையில், பெரம்பூா் தொகுதியைச் சோ்ந்த வெங்கடேஷ் என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தாா். அதில், தவெக தலைவா் விஜய் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில் அவரது மனைவி உள்ளிட்டோருக்கு பெருந்தொகையை கடனாகக் கொடுத்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளாா். விஜய்யிடம் விவாகரத்து கோரி அவரது மனைவி சங்கீதா வழக்குத் தொடா்ந்துள்ளாா். ஆனால், விஜய் வேட்புமனுவில், ரூ.12.60 கோடி சங்கீதாவுக்கு கடனாகக் கொடுத்துள்ளதாகக் கூறியிருப்பது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
மேலும், வேட்புமனுவில் சொத்து விவரம் தெரிவிப்பது வெறும் சடங்கு அல்ல. வேட்புமனுவில் உண்மை விவரங்களை மறைப்பது தோ்தல் நடைமுறையில் மோசடி செய்வதைப் போன்றது எனக் கூறியிருந்தாா். இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தா்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனா்.
தவெக தலைவா் விஜய் வேட்புமனுவில் ரூ. 100 கோடி சொத்து மதிப்பைக் குறைத்துக் காட்டியது முறைகேடு: உயா்நீதிமன்றம்
விஜய் சொத்து விவரத்தில் முரண்பாடு: வருமான வரித் துறை விசாரணை கோரி மனு
உதயநிதி சொத்து விவரம்: வருமானவரித் துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு!
உதயநிதி ஸ்டாலின் சொத்து விவரம்: வருமான வரித் துறை விசாரணை கோரி மனு தாக்கல்
உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!
3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை
சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over
வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
