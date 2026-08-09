காலமானாா் வி.டி. ஆஷா ராணி (59)

தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழும சட்டப் பிரிவு ஒருங்கிணைப்பாளா் வி.எஸ்.துவாரகனின் மனைவி வி.டி.ஆஷா ராணி (59) உடல்நல க்குறைவு காரணமாக சென்னையில் சனிக்கிழமை (ஆக.8) காலமானாா். இவருக்கு 3 மகள்கள் உள்ளனா்.
ஆஷா ராணியில் உடல் அஞ்சலிக்காக அம்பத்தூரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது இறுதிச் சடங்கு சென்னை அம்பத்தூரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆக.9) பிற்பகல் 2 மணி அளவில் நடைபெறவுள்ளது. தொடா்புக்கு: 92824-38022.
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