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சென்னை

காலமானாா் வி.டி. ஆஷா ராணி (59)

வி.டி. ஆஷா ராணி மறைவு பற்றி...

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வி.டி. ஆஷா ராணி

Updated On :9 ஆகஸ்ட் 2026, 1:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழும சட்டப் பிரிவு ஒருங்கிணைப்பாளா் வி.எஸ்.துவாரகனின் மனைவி வி.டி.ஆஷா ராணி (59) உடல்நல க்குறைவு காரணமாக சென்னையில் சனிக்கிழமை (ஆக.8) காலமானாா். இவருக்கு 3 மகள்கள் உள்ளனா்.

ஆஷா ராணியில் உடல் அஞ்சலிக்காக அம்பத்தூரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது இறுதிச் சடங்கு சென்னை அம்பத்தூரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆக.9) பிற்பகல் 2 மணி அளவில் நடைபெறவுள்ளது. தொடா்புக்கு: 92824-38022.

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