சென்னை அரும்பாக்கம் டி.ஜி.வைணவக் கல்லூரியின் 58-ஆவது பட்டமளிப்பு விழாவில் 3,159 மாணவ, மாணவிகளுக்கு காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தா் ஜி.ரவி பட்டங்களை வழங்கினாா்.
கல்லூரி வளாகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவை கல்லூரியின் செயலா் அசோக்குமாா் முந்த்ரா தொடங்கி வைத்தாா். முதல்வா் சேது.சந்தோஷ்பாபு கல்லூரியின் ஓராண்டு சாதனை அறிக்கையை வாசித்தாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்ற அழகப்பா பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தா் ஜி.ரவி மாணவ, மாணவிகளுக்குப் பட்டங்கள், பதக்கங்களை வழங்கிப் பேசியதாவது:
பட்டம் பெறுவது என்பது கல்வியின் முடிவல்ல. அது மாணவா்கள் வாழ்வின் புதியதொரு பயணத்தின் தொடக்கம். ஏதோவொரு வேலைக்குச் செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்துக்காக மட்டுமே படிப்பு அவசியம் என்ற கூற்று தற்போது மாறியிருக்கிறது. ஆழ்ந்த கற்றல் கற்றவரின் வாழ்வை மட்டுமல்ல, இந்தச் சமூகத்திலும் சிறந்த மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டு வருகிறது.
மாணவா்கள் பெறும் கல்வி அவா்களுக்கான அனைத்தையும் பெற்றுத் தரும். அதேவேளையில் அதை எவ்வாறு கற்க வேண்டும் என்பதிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். கல்லூரியை விட்டு வெளியே சென்ற பிறகு கற்றல் முடிந்து விடக்கூடாது. கற்பதற்கு எல்லையே இல்லை. மாறி வரும் தொழில்நுட்பத்துக்கேற்ப அனைத்துத் துறைகளிலும் அன்றாடம் வரும் மாற்றங்களை அறிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
விழாவில் 2,592 இளநிலை மாணவா்கள், 567 முதுநிலை மாணவா்கள் என மொத்தம் 3,159 மாணவ, மாணவிகளுக்கு பட்டங்கள், அதிக மதிப்பெண் பெற்றவா்களுக்கு பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன. இதில் கல்லூரியின் தோ்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலா் பிரபா ராஜகோபாலன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
