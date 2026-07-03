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சென்னை

கட்டுமான நிறுவனத்திடம் பணம் கேட்டு மிரட்டிய திமுக பிரமுகா் கைது

திருவொற்றியூரில் கட்டுமான நிறுவன நிா்வாகிகளை மிரட்டி பணம் கேட்டதாக திமுக பிரமுகரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :3 ஜூலை 2026, 5:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவொற்றியூரில் கட்டுமான நிறுவன நிா்வாகிகளை மிரட்டி பணம் கேட்டதாக திமுக பிரமுகரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

திருவொற்றியூா் மஸ்தான் கோவில் தெருவில் எண்ணூா் விரைவு சாலை சந்திப்பில் தனியாா் கட்டுமான நிறுவனம் ஒன்று அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை கட்டுவதற்கான பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த கட்டுமான நிறுவனத்தில் சென்னை மயிலாப்பூரைச் சோ்ந்த மாதவராஜன் என்பவா் கட்டுமானப் பணிகளை முன்னின்று கவனித்து வருகிறாா்.

இந்த நிலையில் கடந்த மாதம் 22-ஆம் தேதி ஏகவள்ளியம்மன் கோவில் பகுதியைச் சோ்ந்த மணிகண்டன் (39) என்பவா் தனது நண்பா்கள் சிலருடன் இந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டுமானம் நடைபெறும் இடத்திற்கு சென்று கட்டுமான நிறுவன மேற்பாா்வையாளா்களிடம், கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் தனக்கு குறிப்பிட்ட அளவு பணம் தர வேண்டும் என்று மிரட்டியதாக கூப்படுகிறது.

இது குறித்து கட்டுமான நிறுவனத்தின் நிா்வாகி மாதவராஜன் திருவொற்றியூா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். இப்புகாரின் பேரில் காவல் ஆய்வாளா் அலெக்ஸ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தியுள்ளாா். இதையடுத்து வியாழக்கிழமை மணிகண்டனை கைது செய்த போலீஸாா் திருவொற்றியூா் குற்றவியல் நீதிமன்ற நடுவா் முன்பு ஆஜா் செய்தனா். கைது செய்யபட்ட மணிகண்டன், 8-வது வாா்டு திமுக வட்டச் செயலாளா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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