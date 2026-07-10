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சென்னை

முதல்வா் விஜய் கரூா் செல்வதை திமுக தடுக்கவில்லை: டிகேஎஸ் இளங்கோவன்

முதல்வா் விஜய் கரூா் செல்வதை திமுக ஒருபோதும் தடுக்கவில்லை என்று திமுக செய்தித் தொடா்பாளா் டிகேஎஸ் இளங்கோவன் தெரிவித்தாா்.

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டிகேஎஸ் இளங்கோவன் - கோப்புப் படம்

Updated On :10 ஜூலை 2026, 4:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

முதல்வா் விஜய் கரூா் செல்வதை திமுக ஒருபோதும் தடுக்கவில்லை என்று திமுக செய்தித் தொடா்பாளா் டிகேஎஸ் இளங்கோவன் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை:

மாற்றத்துக்கான கட்சி என்று கூறிவிட்டு, திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட நலத்திட்டங்களின் பெயா் மாற்றுவதையே முழுநேர வேலையாக தவெக செய்து வருகிறது. மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகள் எதையும் தவெக அரசு நிறைவேற்றவில்லை. பலதரப்பட்ட மக்களும் அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

இது சமூக மாற்றத்துக்கான ஆட்சி அல்ல. பெயா் மாற்றத்துக்கான ஆட்சி. விடியல் பேருந்து பயணத்தில் விடியலை நீக்கி உள்ளனா். நான் முதல்வன் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றி உள்ளனா். இப்போதுள்ள திட்டங்கள் எல்லாம் திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட திட்டங்கள். அதன் பெயரை மட்டும் மாற்றி இவா்களுடைய திட்டம் போல காட்டிக்கொள்ளலாம் என நினைக்கின்றனா்.

முதல்வா் விஜய் கரூா் செல்வதை திமுக தடுக்கவில்லை. எங்களுடைய வழக்கில் எங்காவது முதல்வா் விஜய் கரூா் செல்ல கூடாது என இருக்கிா? அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா எங்கள் மீது குற்றச்சாட்டை முன் வைத்தாா். அவரது பேச்சுக்கு எதிராகத்தான் நீதிமன்றம் சென்றோமே தவிர முதல்வா் விஜய் கரூா் செல்ல கூடாது என ஒரு வரி, ஒரு வாா்த்தைகூட எங்கள் மனுவில் இல்லை என்று தெரிவித்தாா்.

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