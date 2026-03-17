Dinamani
ஈரானால் அச்சுறுத்தல் இல்லை - போரை ஆதரிக்க முடியாது: அமெரிக்க தேசிய பயங்கரவாத எதிர்ப்பு மைய இயக்குநர் ராஜிநாமாரஜினி ரசிகர்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தது தவெக : ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்234 தொகுதிகளிலும் தவெக தனித்துப் போட்டி! - ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சுபெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களில் தமிழகம் முதலிடம்: அண்ணாமலைமேற்காசிய பதற்றம்: சர்வதேச நோயாளிகள் வருகை 30% சரிவு!மேற்கு வங்கத்தில் கூட்டணியின்றி போட்டி! 291 வேட்பாளர்களை அறிவித்தார் மமதா பானர்ஜி!கேரள தேர்தல்: ஐ.யூ.எம்.எல். 27 இடங்களில் போட்டி - வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!கேரள தேர்தல்: ஐ.யூ.எம்.எல். 27 இடங்களில் போட்டி - வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!விசில் சத்தம்தான் நம் தேசிய கீதம்; அது கேட்டால் வெற்றி நிச்சயம் - ஓ. பன்னீர் செல்வம் உடல் எடை குறைப்பு சிகிச்சை: மேலும் 3 மருந்துகளுக்கு அனுமதி!கரூர் கூட்ட நெரிசல் பலி விவகாரம் : செந்தில் பாலாஜியிடம் 6 மணி நேரம் சிபிஐ விசாரணை!தொகுதிப் பங்கீடு: திமுக - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. 3-ம் சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தை! தமிழக தேர்தல்: 2 நாள்களில் ரூ. 23 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!பாமக வழக்கு: ராமதாஸுக்கு பின்னடைவு! தேர்தல் முடிந்தபிறகே விசாரணை!புதுச்சேரியில் 2-ம் நாளாக யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவில்லைதமிழ்நாடு உள்பட 5 மாநிலங்களுக்கு 1,111 தேர்தல் பார்வையாளர்கள்!
/
சென்னை

மயிலாப்பூா் கபாலீசுவரா் கோயில் நில வாடகை நிலுவை: அம்ருதாஞ்சன் நிறுவன மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி

மயிலாப்பூா் கபாலீசுவரா் கோயில் நிலத்துக்கான குத்தகை வாடகை நிலுவையைச் செலுத்த வேண்டும் என்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிா்த்து அம்ருதாஞ்சன் நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை சென்னை உயா்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

News image
சென்னை உயா்நீதிமன்றம்- கோப்புப் படம்
Updated On :17 மார்ச் 2026, 6:40 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மயிலாப்பூா் கபாலீசுவரா் கோயில் நிலத்துக்கான குத்தகை வாடகை நிலுவையைச் செலுத்த வேண்டும் என்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிா்த்து அம்ருதாஞ்சன் நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை சென்னை உயா்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

சென்னை மயிலாப்பூரில் வலி நிவாரண தைலம் தயாரிக்கும் அம்ருதாஞ்சன் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. கபாலீசுவரா் கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலத்தில் இந்த நிறுவனம் அமைந்துள்ளது. 14 கிரவுண்ட் நிலம் 99 ஆண்டுகளுக்கு கடந்த 1901-ஆம் ஆண்டு இந்த நிறுவனத்துக்கு குத்தகைக்கு கொடுக்கப்பட்டது. இந்தக் குத்தகை காலம் முடிந்துவிட்டதால், கடந்த 2001-ஆம் ஆண்டு இந்த நிலத்துக்கு மாதம் ரூ.3.3 லட்சம் வாடகை நிா்ணயித்து இந்து சமய அறநிலையத் துறை உத்தரவிட்டது.

இந்த உத்தரவை எதிா்த்து அம்ருதாஞ்சன் நிறுவனம் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடா்ந்தது. இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்த தனிநீதிபதி, கடந்த 2001 நவ.1-ஆம் தேதி முதல் ரூ.3.3 லட்சம் வாடகையை வசூலிக்க வேண்டும் என கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு உத்தரவிட்டாா். தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிா்த்து அம்ருதாஞ்சன் நிறுவனம் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தது.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தா்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. இந்து சமய அறநிலையத் துறை தரப்பில் ஆஜரான அரசு சிறப்பு பிளீடா் என்.ஆா்.ஆா்.நடராஜன், அம்ருதாஞ்சன் நிறுவனத்துக்கு நேரடியாக குத்தகைக்கு இந்த நிலத்தை வழங்கவில்லை. பி.ஆா்.சுந்தரேச ஐயா் என்பவருக்குத்தான் குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டது. அவரிடம் இருந்து இந்த நிறுவனம் நிலத்தை வாங்கி பயன்படுத்தி உள்ளது. தற்போது குத்தகை காலம் முடிந்துவிட்ட பிறகும் நிலத்தை காலி செய்ய மறுக்கும் மனுதாரா் நிறுவனம், நிா்ணயிக்கப்பட்ட வாடகைத் தொகையையும் செலுத்தவில்லை என வாதிட்டாா்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், இந்த நிலத்தை மனுதாரா் நிறுவனம் நேரடியாக குத்தகைக்கு பெறவில்லை. புதிய வாடகை தொகை நிா்ணயிக்கும் இந்து சமய அறநிலையத் துறை குழுவின் ஆய்வில் மனுதாரா் நிறுவனம் கலந்துகொண்டுள்ளது. எனவே, இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கை ஏற்க முடியாது எனக் கூறி தள்ளுபடி செய்தனா். இந்த வழக்கில் தனிநீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு சரியானதே என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனா்.

டிரெண்டிங்

நிலுவைத் தொகை கோரி தனியாா் ஒப்பந்த நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி

நிலுவைத் தொகை கோரி தனியாா் ஒப்பந்த நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி

பாமக வழக்கு: ராமதாஸ் தரப்புக்கு உயா்நீதிமன்றம் கேள்வி

ஹெச்.ராஜாவுக்கு எதிரான வழக்கில் விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளில் தளா்வு

கோயில் சொத்துகள் பாதுகாப்பில் அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள் துரோகம்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு