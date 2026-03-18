கரூா் உயிரிழப்பு சம்பவத்துக்குப் பின்னா் கலவரத்தைத் தூண்டும் வகையிலான சா்ச்சைக்குரிய கருத்தை ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் பதிவிட்ட ஆதவ் அா்ஜுனா மீதான வழக்கை ரத்து செய்த தீா்ப்பை திரும்பப் பெறக் கோரி சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
கரூரில் தவெக தலைவா் விஜய் பிரசாரத்தின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 போ் உயிரிழந்தனா். இதுதொடா்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸாா், தவெக நிா்வாகிகளை கைது செய்தனா். இதனிடையே, தவெக தோ்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலா் ஆதவ் அா்ஜுனா எக்ஸ் தளத்தில், அரசின் அடக்குமுறைக்கு எதிராக இலங்கை, நேபாளத்தில் நடந்ததுபோல தமிழகத்திலும் புரட்சி வெடிக்கும் என்று பதிவிட்டிருந்தாா். சா்ச்சைக்குரிய அந்தப் பதிவை பின்னா் நீக்கினாா்.
இதுகுறித்து சென்னை திரு.வி.க.நகரைச் சோ்ந்த சண்முகம் என்பவா் இணைய குற்றத்தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாரிடம் அளித்த புகாரின்பேரில், ஆதவ் அா்ஜுனா மீது, கலவரத்தைத் தூண்டுதல், பொது அமைதிக்கு குந்தகம் ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி ஆதவ் அா்ஜுனா சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தாா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம், ஆதவ் அா்ஜுனா மீதான வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவை திரும்பப் பெறக் கோரி சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் சண்முகம் மனு தாக்கல் செய்தாா். அதில், வழக்கை ரத்து செய்வதற்கு முன் புகாா்தாரரான எனது கருத்தைக் கேட்கவில்லை. இதனால் எனது அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஆதவ் அா்ஜுனா மீதான வழக்கை ரத்து செய்த தீா்ப்பைப் திரும்பப் பெற வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தாா்.
இந்த மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்க கோரி நீதிபதி ஏ.டி.ஜெகதீஷ்சந்திரா முன் புதன்கிழமை ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் என்.ஜோதி முறையிட்டாா். இதையடுத்து வழக்கை விசாரணைக்கு ஏற்ற நீதிபதி, மனுவை விசாரணைக்குப் பட்டியலிட உத்தரவிட்டாா்.
நிலுவைத் தொகை கோரி தனியாா் ஒப்பந்த நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி
தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!
ஈரான் மீதான தாக்குதல்: சென்னையில் 61 விமானங்கள் ரத்து!
தவெக கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தகுந்த மரியாதை, தொகுதிகள்: ஆதவ் அா்ஜுனா
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...