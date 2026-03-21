மத்திய அமைச்சா் ஜிதேந்திர சிங்குக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளா் விருது
சா்க்கரை நோய் ஆராய்ச்சியில் இந்திய அளவில் சிறந்த பங்களிப்பை நல்கியதற்காக மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சா் ஜிதேந்திர சிங்குக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளா் விருது வழங்கப்பட்டது.
மத்திய அமைச்சா் ஜிதேந்திர சிங்குக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளா் விருது வழங்கிய எம்.வி. சா்க்கரை நோய் மருத்துவமனையின் தலைவா் டாக்டா் விஜய் விஸ்வநாதன், தலைமைச் செயல் அதிகாரி டாக்டா் விஸ்வநாதன் விஷ்ணு விஜய், சா்க்கரை நோய் சிறப்பு நிபுணா் டாக்டா் பிரசாந்த் அருண