சென்னை மாவட்ட ஏ டிவிஷன் வாலிபால்: ஐஓபி வெற்றி
சென்னை மாவட்ட ஏ டிவிஷன் வாலிபால் போட்டியில் இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கி வெற்றி பெற்றுள்ளது.
Updated On :21 மார்ச் 2026, 8:03 pm
சென்னை மாவட்ட வாலிபால் சங்கம் சாா்பில் எழும்பூா் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியின் ஒரு பகுதியாக சனிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கி-ஐசிஎஃப் அணிகள் மோதின.
இதில் ஐஓபி அணி 31-33, 25-15, 25-23, 25-22 என்ற செட் கணக்கில் ஐசிஎஃப் அணியை வீழ்த்தியது.
ஐஓபி வீரா் ஜோயல் பெஞ்சமின் சிறந்த வீரராக தோ்வு பெற்றாா். புள்ளிகள் பட்டியலில் வருமான வரித்துறை 12 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திலும், ஐஓபி 9 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளன.
தொடர்புடையது
