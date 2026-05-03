சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா்களை பதுக்கி வைத்து ரூ.10,000 வரை அதிக விலைக்கு விற்ாக தந்தை, மகன் ஆகிய இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சென்னை திருவான்மியூா் சித்திரைகுளம் பகுதியில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா்களை சிலா் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதாக திருவான்மியூா் போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதன்படி, போலீஸாா் அங்கு கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, சித்திரைக்குளம் தெருவைச் சோ்ந்த நீலமேகம் (80), அவரது மகன் குமாா் (40) ஆகியோா் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா்களை பதுக்கி வைத்து அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து அவா்கள் இருவரையும் போலீஸாா் பிடித்து விசாரித்ததில், வீட்டு உபயோக எரிவாயு சிலிண்டா்களை கூடுதலாக வைத்திருக்கும் நபா்களிடம் அதிக விலைக்கு வாங்கி, அவற்றை ஹோட்டல்கள், தள்ளுவண்டி கடையினருக்கு ரூ. 7,000 முதல் ரூ.10,000 வரை விற்பனை செய்து வந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவா்கள் இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்து, அவா்கள் வீட்டிலிருந்து 32 வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா்கள், 8 வணிக பயன்பாட்டுக்கான எரிவாயு சிலிண்டா்களை பறிமுதல் செய்தனா்.
மெட்ரோ ரயில் இரும்பு பொருள்கள் திருடிய 2 போ் கைது: மாதவரத்தில் மெட்ரோ ரயில் தூண்கள் அமைப்பதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதற்காக மாதவரம் 200 அடி சாலை ரெட்டேரி மெட்ரோ ரயில் அலுவலகம் அருகே 135 கிலோ எடை கொண்ட 30 இரும்பு கம்பிகளை மெட்ரோ ரயில் நிா்வாகத்தினா் வைத்துள்ளனா். இந்த இரும்பு கம்பிகள் திருட்டு போனதாக அலுவலக மேலாளா் விவேக் மாதவரம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனா். அதில் மாதவரம் ரவுண்டானா அருகே சந்தேகத்துக்குரிய வகையில் சுற்றித்திரிந்த புளியந்தோப்பைச் சோ்ந்த ஆகாஷ் (22), அவரது கூட்டாளி கெளதம் (25) ஆகியோரை போலீஸாா் பிடித்து விசாரித்தனா். அதில், மெட்ரோ ரயில் தூண்கள் அருகே இருந்த இரும்புக் கம்பிகள் திருடியது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவா்களிடம் இருந்து 75 கிலோ எடை கொண்ட 10 இரும்புக் கம்பிகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, குற்றச் சம்பவத்தைப் பயன்படுத்திய இருசக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனா். இதுதொடா்பாக மேலும் ஒருவரைத் தேடிவருகின்றனா்.
நகை திருடிய இருவா் கைது: வியாசா்பாடி சுந்தரம் 3-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்தவா் கனிமொழி (29). இவா், கடந்த ஏப்.4-ஆம் தேதி தனது குடும்பத்தினருடன் சொந்த ஊருக்கு சென்றாா். அப்போது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருப்பதாக அக்கம்பக்கத்தினா் கனிமொழிக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். அவா் வீட்டுக்கு வந்து பாா்த்தபோது, பிரோவில் இருந்த 89 கிராம் தங்க நகைகள், வெள்ளி பொருள்கள் திருடப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், வியாசா்பாடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து நடத்திய விசாரணையில் புளியந்தோப்பு கே.பி.பூங்கா பகுதியைச் சோ்ந்த சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியான அஜித்குமாா் (24), அவருக்கு உதவியதாக 16 வயது சிறுவன் ஆகிய இருவரையும் கைது வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா். அவா்களிடம் இருந்து 78 கிராம் தங்க நகைகளை போலீஸாா் மீட்டனா்.
காவலருக்கு ஜாமீன்: சென்னை உயா்நீதிமன்ற வளாகக் காவல் நிலையத்தில் காவலராகப் பணியாற்றி வந்தவா் ஜோசப். இவா், கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு பெசன்ட் நகா் எலியட்ஸ் கடற்கரைச் சாலையில் காரில் அமா்ந்திருந்த கல்லூரி மாணவி, அவரது ஆண் நண்பரை மிரட்டி, ரூ. 8,000 பறித்துவிட்டு, மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. புகாரின்பேரில் சாஸ்திரி நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு, செய்து ஜோசப்பைக் கைது செய்தனா். இந்த நிலையில், ஜாமீன் கோரி ஜோசப் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தாா். அவருக்கு நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது.
மூதாட்டியை ஏமாற்றிய பெண் கைது: திருவள்ளூா் மாவட்டம் ஆரம்பாக்கத்தைச் சோ்ந்தவா் ஜெயலட்சுமி (67). இவா், திருவொற்றியூா் சந்தையில் பழக் கடை நடத்தி வருகிறாா். கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை வழக்கம்போல் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, 35 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவா் சிறுவா்கள் வைத்து விளையாடும் காகித ரூபாய் நோட்டு 500-ஐ கொடுத்து பழம் வாங்கிவிட்டு அங்கிருந்து சென்றாா்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த திருவொற்றியூா் சரக உதவி ஆணையா் பால்ராஜ் தாமாக முன்வந்து, வழக்குப் பதிவு செய்தாா். அவரது தலைமையிலான போலீஸாா் சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, நடத்திய விசாரணையில் எா்ணாவூரைச் சோ்ந்த பாக்கியலட்சுமி (35) என்பவா் இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து பாக்கியலட்சுமியை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
இந்தச் சம்பவத்தில் தாமாக முன்வந்து நடவடிக்கை எடுத்த திருவொற்றியூா் காவல் உதவி ஆணையா் பால்ராஜுக்கு சந்தைப் பகுதி வியாபாரிகளும், பொதுமக்களும் பாராட்டு தெரிவித்தனா்.
கட்டுமானப் பொருள்கள் திருடிய ஒருவா் கைது: கொளத்தூா் விநாயகபுரத்தை சோ்ந்தவா் சுரேஷ் (42). இவா் மாதவரம் டாக்டா் மேத்தா நகரில் தங்கி கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறாா். கடந்த 2 நாள்களுக்கு முன்பு அதிகாலை கட்டுமானம் நடைபெறும் இடத்தில் வைத்திருந்த சென்டிரிங் அமைக்கும் தகடுகளை இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவா் திருடிச் சென்றபோது, அங்கிருந்தவா்கள் விரட்டிச் சென்று பிடித்து, மாதவரம் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா்.
போலீஸாா் விசாரித்து, அயனாவரம் பச்சைக் கல் வீராசாமி தெருவைச் சோ்ந்த முகேஷ்குமாரை (22) கைது செய்து, ரூ.18,000 மதிப்புள்ள 6 சென்டிரிங் தகடுகளையும், குற்றச் செயல்களுக்கு பயன்படுத்திய இருசக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனா். மேலும், இதில் தொடா்புடைய மற்றொரு நபரை தேடி வருகின்றனா்.
