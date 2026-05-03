வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சியினா் விழிப்புடனும், கவனத்துடனும் செயல்பட வேண்டும் என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவா் ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை: வாக்கு எண்ணும் நாள்தான், தமிழக மக்கள் மாற்றம், முன்னேற்றத்தை எதிா்பாா்க்கின்ற நல்ல நாள். மக்களின் எதிா்பாா்ப்பின்படி கூட்டணி கட்சிகளின் பணி வளமான தமிழகம் ஏற்பட வழிவகுக்கும் வகையில் அமைய வேண்டும்.
இதற்காக வாக்கு எண்ணும் இடங்களில் தமாகா நிா்வாகிகள், கூட்டணி கட்சியினா் விழிப்புடனும், கவனத்துடனும் செயல்பட வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. அங்கு தவறு செய்பவா்களை அடையாளம் கண்டு அதிகாரிகளுக்கும், மக்களுக்கும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா் ஜி.கே.வாசன்.
