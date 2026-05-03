திமுக வேட்பாளா்களுடன் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் சந்திப்பு

திமுக வேட்பாளா்கள், திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ், கொமதேக வேட்பாளா்களை முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் சனிக்கிழமை சந்தித்தாா்.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி 28 தொகுதிகளிலும், கொங்கு நாடு மக்கள் தேசியக் கட்சி (கொமதேக) 2 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டன. வாக்கு எண்ணிக்கை திங்கள்கிழமை (மே 4) நடைபெறவுள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளரும், அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவருமான கு.செல்வப்பெருந்தகை, கொமதேக கட்சியின் வேட்பாளரும் அக்கட்சி பொதுச் செயலருமான ஈ.ஆா்.ஈஸ்வரன், பொள்ளாச்சி தொகுதி வேட்பாளா் நித்தியானந்தம் ஆகியோா் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினை சனிக்கிழமை நேரில் சந்தித்தனா்.
மேலும், திமுக வேட்பாளா்களான அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன், சாக்கோட்டை அன்பழகன், ஜெயராமகிருஷ்ணன், டாக்டா் இந்திராணி, டாக்டா் ஆ.கா.தருண் உள்ளிட்டோரும் முதல்வரைச் சந்தித்தனா்.
தொகுதிகளில் வெற்றிவாய்ப்பு குறித்து அவா்களிடம் முதல்வா் கேட்டறிந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
தொடர்புடையது
பென்னாகரம்... அதிமுக கூட்டணியில் பாமக - திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ்! ஆா்ப்பரிக்கும் அருவி தொகுதி!
போட்டி வேட்பாளா்களைச் சந்தித்த ராகுல் காந்தி: திமுக அதிா்ச்சி
விருதுநகரில் இன்று திமுக வேட்பாளா்கள் அறிமுகக் கூட்டம்: ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
நாகா்கோவிலில் இன்று முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பிரசாரம்
வீடியோக்கள்
வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
தினமணி செய்திச் சேவை