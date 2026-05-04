சென்னை மாவட்ட வாலிபால் சங்கம் சாா்பில் கோடைகால இலவச வாலிபால் பயிற்சி முகாம் செவ்வாய்க்கிழமை (மே 5) முதல் எழும்பூா் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
நாள்தோறும் மாலை 4 மணி முதல் 6 மணி வரை நடைபெறும் இம்முகாமில் 13 முதல் 15 வயதுள்ள சிறுவா், சிறுமியா் பங்கேற்கலாம். பங்கேற்க விரும்புவோா் அசல் வயது சான்று (ஆதாா் அட்டை( 20.10. 2025) பிறகு பிறந்தவா்களாக இருக்க வேண்டும். மேலும் விவரங்களுக்கு
பொருளாளா் பழனியப்பன் 94448 42628, செயலாளா் ஸ்ரீ கேசவன் 98418 16778 ஆகியோரை தொடா்பு கொள்ளலாம்.
இதை சிடிவிஏ செயலாளா் ஸ்ரீ கேசவன் தெரிவித்துள்ளாா்.
