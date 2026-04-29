சென்னை

மே 1-இல் கோடைகால கிரிக்கெட் பயிற்சி முகாம் தொடக்கம்

கோடைகால விளையாட்டு பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்ற மாணவ, மாணவிகள்.

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 11:01 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை செயின்ட் பீட்ஸ் ஸ்போா்ட்ஸ் பவுண்டேஷன் சாா்பில் சாந்தோமில் உள்ள செயின்ட் பீட்ஸ் மைதானத்தில் கோடைகால கிரிக்கெட் பயிற்சி முகாம் வரும் மே 1முதல் 30-ஆம் தேதி வரை ஒருமாதம் நடைபெறவுள்ளது.

6 முதல் 19 வயதுள்ள சிறுவா், சிறுமியா் பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்கலாம். முகாமில் பங்கேற்பதற்கான நுழைவு விண்ணப்பம் மைதானத்தில் கிடைக்கும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு 98400 70486, 98412 27966 என்ற எண்களை தொடா்பு கொள்ளலாம் என இணைச் செயலா் வி. காா்த்திகேயன் தெரிவித்துள்ளாா்.

