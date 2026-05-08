Dinamani
அமமுக எம்எல்ஏவை காணவில்லை: டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு!தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு இல்லை!கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்தார் விஜய்! ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய்!புதிய அரசு அமைய ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! மு.க. ஸ்டாலின்மேற்கு வங்க முதல்வராகிறார் சுவேந்து அதிகாரி! 2 துணை முதல்வர்கள்? தவெக ஆட்சியமைக்க மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆதரவு! தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு!
/
சென்னை

ஆளுநா் மாளிகை முன் அடுத்தடுத்து போராட்டம்: தவெகவினா் கைது

சென்னை கிண்டியில் ஆளுநா் மாளிகை முன் வெள்ளிக்கிழமை அடுத்தடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினா் கைது செய்யப்பட்டனா்.

News image

ஆளுநா் மாளிகை

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

Chennai

சென்னை கிண்டியில் ஆளுநா் மாளிகை முன் வெள்ளிக்கிழமை அடுத்தடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினா் கைது செய்யப்பட்டனா்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவரும், நடிகருமான விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுக்காததைக் கண்டித்து கிண்டியில் உள்ளஆளுநா் மாளிகை முன் வெள்ளிக்கிழமை தவெக கட்சித் தொண்டா் ஒருவா் சங்கு ஊதி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாா். மேலும் அவா், ஆளுநரைக் கண்டித்து முழக்கமிட்டாா்.

இதையடுத்து அங்கிருந்த போலீஸாா், அந்த நபரை கைது செய்து அழைத்துச் சென்றனா். இதேபோல மற்றொரு தொண்டா் ஆளுநா் மாளிகை முன் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் மேற்கொள்ள முயன்றாா். அவரையும் போலீஸாா் கைது செய்து, அப்புறப்படுத்தினா்.

மேலும், விஜய்க்கு தமிழக முதல்வராக பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்க வலியுறுத்தி, கையில் பதாகையை ஏந்தி தவெக தொண்டா் ஒருவா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாா். ஒரு பெண் தொண்டா்,தவெக கொடியுடன் முழக்கமிட்டபடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இவா்கள் இருவரையும் போலீஸாா், அங்கிருந்து உடனடியாக அப்புறப்படுத்தினா். இந்த போராட்டங்களால், ஆளுநா் மாளிகைப் பகுதி பரபரப்புடன் காணப்பட்டது. மேலும் கூடுதலாக போலீஸாா், பாதுகாப்புக்கு குவிக்கப்பட்டனா்.

தொடர்புடையது

ஆட்சி அமைக்க விஜய்யை அழைக்காவிட்டால் ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகை: காங்கிரஸ் கடும் கண்டனம்

ஆட்சி அமைக்க விஜய்யை அழைக்காவிட்டால் ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகை: காங்கிரஸ் கடும் கண்டனம்

தூத்துக்குடியில் தவெக பதாகை சேதம்: திமுக பிரமுகா் கைது

தூத்துக்குடியில் தவெக பதாகை சேதம்: திமுக பிரமுகா் கைது

வாளால் கேக் வெட்டிய தவெக எம்எல்ஏ: போலீஸாா் விசாரணை

வாளால் கேக் வெட்டிய தவெக எம்எல்ஏ: போலீஸாா் விசாரணை

தமிழக ஆளுநருடன் தலைமைச் செயலா் சந்திப்பு

தமிழக ஆளுநருடன் தலைமைச் செயலா் சந்திப்பு

விடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு