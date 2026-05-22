Dinamani
பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பு பறிபோனது: படுதோல்வியடைந்து வெளியேறிய சிஎஸ்கே!தமிழக அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: புதிய அமைச்சர்கள் இன்று காலை பதவியேற்பு!விசிகவில் இருந்து அமைச்சராகிறார் வன்னி அரசு!கரப்பான் பூச்சிகள் செத்து மடியாது! - முடக்கத்துக்குப் பின் புதிய எக்ஸ் கணக்கு தொடக்கம்மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா தொகுதியில் மறு வாக்குப்பதிவு முடிந்தது! - 86 சதவீதம் வாக்குப்பதிவுசென்னை காவல் ஆணையராக அமல்ராஜ் நியமனம்!கேரளத்தில் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றார் முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயன்!கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியின் எக்ஸ் பக்கம் முடக்கம்!
/
சென்னை

ராஜீவ் காந்தி நினைவு தினம்: பிரதமா், காங்கிரஸ் தலைவா்கள் அஞ்சலி

மறைந்த முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ் காந்தி நினைவு தினத்தையொட்டி, அவருக்கு பிரதமா் நரேந்திர மோடி, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் சோனியா காந்தி மற்றும் குடும்பத்தினா், அக்கட்சியின் மூத்த தலைவா்கள் உள்ளிட்டோா் வியாழக்கிழமை அஞ்சலி செலுத்தினா்.

News image

மறைந்த முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ் காந்தியின் நினைவு தினத்தையொட்டி புது தில்லியில் தனது இல்லத்தில் வியாழக்கிழமை அவரது உருவப்படத்துக்கு மலா் அஞ்சலி செலுத்திய குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன். ~புது தில்லியில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி நினைவிடத்தில் அஞ்

Updated On :22 மே 2026, 2:48 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மறைந்த முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ் காந்தி நினைவு தினத்தையொட்டி, அவருக்கு பிரதமா் நரேந்திர மோடி, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் சோனியா காந்தி மற்றும் குடும்பத்தினா், அக்கட்சியின் மூத்த தலைவா்கள் உள்ளிட்டோா் வியாழக்கிழமை அஞ்சலி செலுத்தினா்.

மறைந்த முன்னாள் பிரதமா் இந்திரா காந்தி-ஃபெரோஸ் காந்தி தம்பதியின் மூத்த மகனாக கடந்த 1944, ஆகஸ்ட் 20-ஆம் தேதி பிறந்தவா் ராஜீவ் காந்தி. நாட்டின் பிரதமராக கடந்த 1984, அக்டோபா் 31 முதல் 1989, டிசம்பா் 2 வரை பதவி வகித்தாா். நவீன இந்தியாவின் சிற்பி என தனது ஆதரவாளா்களால் போற்றப்படும் இவா், கடந்த 1991, மே 21-ஆம் தேதி தமிழகத்தின் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் தற்கொலை குண்டுவெடிப்புத் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டாா்.

ராஜீவ் காந்தியின் 35-ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் வியாழக்கிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது. இதையொட்டி, பிரதமா் மோடி வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ் காந்தியின் நினைவு தினத்தில் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்துகிறேன்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

நினைவிடத்தில் மலரஞ்சலி: புது தில்லியில் உள்ள ராஜீவ் நினைவிடமான வீர பூமியில் நாடாளுமன்ற காங்கிரஸ் குழு தலைவா் சோனியா காந்தி, மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி, கட்சித் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, பொதுச் செயலா்கள் பிரியங்கா காந்தி, கே.சி.வேணுகோபால், முன்னாள் மத்திய அமைச்சா்கள், முன்னாள் முதல்வா்கள், மூத்த தலைவா்கள் உள்ளிட்டோா் மலரஞ்சலி செலுத்தினா்.

ராகுல் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘எனது தந்தையின் போதனைகளும், விழுமியங்களும், நினைவுளும் எப்போதும் என்னுடன் நிலைத்திருக்கும். திறமையான, வளமான, வலுவான இந்தியா என்ற அவரது கனவை நனவாக்கும் பொறுப்பை முழுமையாக எனது தோளில் தாங்குவேன்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

காா்கே புகழஞ்சலி: கட்சித் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘நாடு முழுவதும் கோடிக்கணக்கான மக்களிடையே நம்பிக்கை, லட்சியத்தைத் தூண்டிய பாரதத் தாயின் சிறப்புக்குரிய மகனான பாரத ரத்னா ராஜீவ் காந்தியின் நினைவு தினத்தில் அவருக்கு ஆழ்ந்த அஞ்சலியை செலுத்துகிறோம். தொலைநோக்குப் பாா்வை, துணிவு மற்றும் நாட்டின் எதிா்காலத்தின் மீதான மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் 21-ஆம் நூற்றாண்டை நோக்கிய பயணத்துக்கு வலுவான அடித்தளமிட்டவா் ராஜீவ் காந்தி.

வாக்களிக்கும் வயதை 18-ஆக குறைத்தது, உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு அதிக அதிகாரமளித்தது, தொலைத்தொடா்பு-தகவல் தொழில்நுட்ப புரட்சிக்கு வித்திட்டது, கணினியமாக்கலை வேகப்படுத்தியது, முக்கிய அமைதி ஒப்பந்தங்களை சாத்தியமாக்கியது என அவரது முன்னெடுப்புகள் ஏற்றம் தந்தவை. அவரது மரபுதான், நவீன இந்தியாவைத் தொடா்ந்து வடிவமைக்கிறது; தலைமுறைகள் கடந்தும் உத்வேகமளிக்கிறது’ என்று புகழஞ்சலி செலுத்தியுள்ளாா்.

Story image

தொடர்புடையது

முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ்காந்தி நினைவு தினம்

முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ்காந்தி நினைவு தினம்

ராஜீவ் காந்தி நினைவு நாள்: காங்கிரஸ் கட்சியினர் மலரஞ்சலி

ராஜீவ் காந்தி நினைவு நாள்: காங்கிரஸ் கட்சியினர் மலரஞ்சலி

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி நினைவு நாள்: ராகுல், சோனியா மரியாதை!

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி நினைவு நாள்: ராகுல், சோனியா மரியாதை!

கேரள முதல்வரானார் வி.டி.சதீசன்

கேரள முதல்வரானார் வி.டி.சதீசன்

விடியோக்கள்

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!