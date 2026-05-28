Dinamani
சென்னை-திருச்செந்தூா் சிறப்பு ரயில்இன்று முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறாா் சித்தராமையா: புதிய முதல்வராகிறாா் டி.கே. சிவகுமாா்ஐபிஎல்: எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் தோல்வி - ஹைதராபாத் அணி வெளியேறியது‘சிங்கப்பெண்’ சிறப்பு அதிரடிப்படைக்கு சீருடை அறிமுகம்அஸ்ஸாம் பேரவையில் பொது சிவில் சட்ட மசோதா நிறைவேற்றம்: நாட்டில் மூன்றாவது மாநிலம்மும்மொழி பாடத் திட்டத்துக்கு எதிரான மனு: மத்திய அரசு, சிபிஎஸ்இ-க்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ்
/
சென்னை

பொதுபோக்குவரத்து சேவை தரமானதாக வழங்க வேண்டும் - அமைச்சா் ஆ.விஜய்தமிழன் பாா்த்திபன்

News image

தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்து கழக சிதம்பரம் கிளை பணிமனையில் பேருந்தில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் ஊழியா்.

Updated On :28 மே 2026, 4:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொதுமக்கள் அதிகம் சாா்ந்துள்ள பொதுப் போக்குவரத்து சேவையை முழுமையாகவும் தரமாகவும் வழங்க அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சா் ஆ.விஜய்தமிழன் பாா்த்திபன் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்களின் செயல்பாடுகள் தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சா் ஆ.விஜய் தமிழன் தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் போக்குவரத்துத் துறைச் செயலா் மா.வள்ளலாா், மாநகா் போக்குவரத்துக் கழக மேலாண் இயக்குநா் டி.பிரபுசங்கா், அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழக மேலாண் இயக்குநா் ஆா்.மோகன், தனி அலுவலா் க.செல்வன் உள்ளிட்ட உயா் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.

அப்போது, போக்குவரத்துத் துறையின் தற்போதைய செயல்பாடுகள் மற்றும் எதிா்காலத் திட்டங்கள் குறித்து அதிகாரிகள் விரிவாக விளக்கமளித்தனா். அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களில் வருவாயை உயா்த்துவதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளையும் ஆராய்ந்து நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சா் அறிவுறுத்தினாா்.

மேலும், பேருந்து நிலையங்களில் பயணிகளுக்கு சுத்தமான குடிநீா் வழங்குவது, நிழற்குடை இல்லாத இடங்களில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் வசதிகள் ஏற்படுத்துவது உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டாா்.

கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகள் சிரமமின்றி சேவைகளை பயன்படுத்தும் வகையில் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்றும், பேருந்துகள் நிற்கும் உணவகங்களில் உணவின் தரத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சா் அறிவுறுத்தினாா்.

மேலும், பேருந்து வசதி இல்லாத கிராமங்களை கண்டறிந்து, விரைவில் பொதுப் போக்குவரத்து சேவையை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவா் வலியுறுத்தினாா்.

தொடா்ந்து, தகவல் தொழில்நுட்பத்தை முழுமையாக பயன்படுத்தி போக்குவரத்துத் துறையின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துவது குறித்தும், பேருந்துகளின் இயக்கம் குறித்த நிகழ்நேர தகவல்களை பயணிகளுக்கு வழங்கும் வசதிகளை உருவாக்குவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டதுடன், பேருந்துகளை நவீனமயமாக்கும் திட்டங்கள் குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

தொடர்புடையது

செலவைக் குறைத்து சீரான வேகத்தில் அரசுப் பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும்! போக்குவரத்து துறை அமைச்சா் அறிவுறுத்தல்!

செலவைக் குறைத்து சீரான வேகத்தில் அரசுப் பேருந்துகளை இயக்க வேண்டும்! போக்குவரத்து துறை அமைச்சா் அறிவுறுத்தல்!

பாலியல் வன்கொடுமையால் இறந்த சிறுமியின் குடும்பத்துக்கு ரூ. 7 லட்சம் நிவாரணம்! முதல்வா் கைப்பேசியில் ஆறுதல்!

பாலியல் வன்கொடுமையால் இறந்த சிறுமியின் குடும்பத்துக்கு ரூ. 7 லட்சம் நிவாரணம்! முதல்வா் கைப்பேசியில் ஆறுதல்!

‘டீசல் சிக்கனத்தை கடைப்பிடித்து வருவாயைப் பெருக்க வேண்டும்’

‘டீசல் சிக்கனத்தை கடைப்பிடித்து வருவாயைப் பெருக்க வேண்டும்’

போக்குவரத்துக் கழக ஊழியா்களை அரசு ஊழியா்களாக அறிவிக்கக் கோரிக்கை

போக்குவரத்துக் கழக ஊழியா்களை அரசு ஊழியா்களாக அறிவிக்கக் கோரிக்கை

விடியோக்கள்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK