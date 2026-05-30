சென்னை

உயிரி எரிவாயு உற்பத்தியை அதிகரிக்க வேண்டும்: மாநகராட்சி ஆணையா்

ஜி.எஸ். சமீரன் - Dinamani

Updated On :31 மே 2026, 12:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை மாநகராட்சி சாா்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள காய்கறி மற்றும் உணவுக் கழிவுகளை கொண்டு உயிரி எரிவாயு தயாரிக்கும் நிலையங்களில் எரிவாயு உற்பத்தியை அதிகரிக்கும்படி அதிகாரிகளுக்கு சென்னை மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ். சமீரன் உத்தரவிட்டாா்.

சென்னை மாநகராட்சி சாா்பில் மாதவரம் மாதவரம் சின்னசேக்காடு பகுதியிலும், அண்ணா நகா் சேத்துப்பட்டு பகுதியிலும் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் தலா 100 மெட்ரிக் டன் காய்கறி மற்றும் உணவுக் கழிவுகள் கொள்ளளவுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள உயிரி எரிவாயு தயாரிக்கும் நிலையங்களின் செயல்பாடுகளை மாநகராட்சி ஆணையா் சமீரன் சனிக்கிழமை நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

மேலும், கழிவுகளை முறையாகப் பயன்படுத்தி எரிவாயு உற்பத்தியை அதிகரிக்கும்படி, அதிகாரிகளுக்கு அவா் அறிவுரை வழங்கினாா். எரிவாயு உற்பத்திக்குத் தேவையான ஈரக்கழிவுகளை நாள்தோறும் குறைவில்லாமல் வழங்க அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா்.

முன்னதாக, கோயம்பேட்டில் உள்ள சென்னை குடிநீா் வாரியத்தின் 3-ஆம் நிலை கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலைய வளாகத்தில் உயிரி எரிவாயு நிலையத்துக்கான பணிகளைத் தொடங்குவது தொடா்பாக மாவட்ட ஆணையா் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். மேலும், இந்தப் பணிகளை விரைவில் தொடங்க அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.

அதேபோல், படகு குழாம் பகுதியில், மாதவரம் ஏரி மறுசீரமைத்தல் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.7.22 கோடியில் தூா்வாரி கரைகளை அமைத்து மேம்படுத்தும் பணிகளை ஆணையா் படகில் சென்று பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். சுற்றுலாப் பயணிகளைக் கவரும் வகையில் ஏரிப் பகுதி மற்றும் பூங்கா பகுதிகளை தூய்மையாகப் பராமரிக்கும் படி, அறிவுறுத்தினாா்.

இந்த ஆய்வுகளின்போது, இணை ஆணையா் வீ.ப.ஜெயசீலன், வடக்கு வட்டார துணை ஆணையா் கட்டா ரவி தேஜா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடனிருந்தனா்.

