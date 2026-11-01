ஜெம் வீரமணி வழக்கு: இதுவரை 8 போ் கைது!

ஜெம் வீரமணி வழக்கு: இதுவரை 8 போ் கைது!
சிறுமிகளுக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்ததாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளில் தொடா்புடைய ஜெம் வீரமணி உள்ளிட்ட 8 போ் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டு புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனா்.
வீரமணி - எக்ஸ்
சிறுமிகளுக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்ததாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளில் தொடா்புடைய ஜெம் வீரமணி உள்ளிட்ட 8 போ் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டு புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனா்.
இது குறித்து சென்னை பெருநகர காவல் துறையின் விபசாரத் தடுப்புப் பிரிவு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: சிறுமிகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்ற வழக்குகளில் வீரமணி, சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன், லாசா், கணேசன், பாபு, பாா்த்திபன், சக்திவேல் ஆகிய 8 போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா். இவா்களில் வீரமணி மீது 3 வழக்குகளிலும், சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன், லாசா் ஆகியோா் மீது தலா ஒரு வழக்கிலும் கடந்த அக்.28-ஆம் தேதி சம்பிரதாய கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு, புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.
ஏற்கெனவே வீரமணி மீது 8 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இவற்றில் ஒரு வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி, குற்றவாளியை அடையாளம் காணும் வகையில் புழல் சிறையில் அடையாள அணிவகுப்பு நடத்தப்பட்டது.
மேலும், இவ்வழக்குகள் தொடா்பாக கணேசனின் கொளத்தூா் வீட்டிலும், சாந்தி நடத்தி வந்த நீலாங்கரை நாட்டியப் பள்ளியிலும் சோதனை நடத்தி, வழக்குக்குத் தொடா்புடைய ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
வீரமணி உள்ளிட்ட எதிரிகள் வெளிநாடுகளுக்குத் தப்பிச் செல்வதைத் தடுக்கும் வகையில் அவா்களுக்கு எதிராக தேடப்படும் நபா்களுக்கான சுற்றறிக்கை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், வீரமணி தனது குற்றங்களை மறைக்க முயன்றபோது அவருக்கு உதவிய பிரகாஷ் வெளிநாட்டுக்குத் தப்பிச் சென்றுள்ளாா். அவரது கடவுச்சீட்டை முடக்கி, அவரை இந்தியாவுக்கு அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்குகளில் விரைவில் விசாரணையை முடித்து, நீதிமன்றத்தில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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