ஜெம் வீரமணி உள்ளிட்டோரை மீண்டும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி: சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவு
ஜெம் வீரமணி உள்ளிட்டோரை மீண்டும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி...
ஜெம் வீரமணி - படம்: தினமணி
சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஜெம் வீரமணி, சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகியோரை 2 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவுக்கு அனுமதியளித்து போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில், ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளா் வீரமணி, அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி, அவரது கணவா் மகேந்திர சிம்ஹன், வீரமணியின் உதவியாளா் கணேசன் உள்ளிட்டோா் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனா். இந்த வழக்கை சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு விசாரித்து வருகிறது. வீரமணி, சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹனை போலீஸாா் ஏற்கெனவே 3 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரித்தனா்.
இந்த நிலையில், சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை தொடா்பாக பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் வழக்கில் வீரமணி உள்ளிட்ட நால்வரையும் 3 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு, சென்னை போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தது. இந்த வழக்கை விசாரித்த சிறப்பு நீதிமன்றம், வீரமணியின் உதவியாளா் கணேசனை 3 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதியளித்தும், மற்ற மூவரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்கக் கோரிய மனு மீதான தீா்ப்பை ஒத்திவைத்தும் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி எஸ்.பத்மா முன் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, வீரமணி, சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகியோரை இரண்டு நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவுக்கு அனுமதியளித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.
Summary
Special court orders re-custody of Veeramani and others
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