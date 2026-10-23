கண்ணும் கண்ணும் பாடல்!
'ஹலோ காதல்' படத்தில் 'கண்ணும் கண்ணும்' முதல் பாடல் இன்று வெளியிடப்பட்டது.
'ஹலோ காதல்' படத்தில் 'கண்ணும் கண்ணும்' என்ற முதல் பாடல் இன்று படக்குழுவினரால் வெளியிடப்பட்டது.
பாடலாசிரியர் விவேக் எழுதிய இப்பாடலை, பாடகர்கள் கபில் கபிலன் மற்றும் ஷிவாங்கி இணைந்து பாடியுள்ளனர்.
நிகிலா விமல், வைஷ்ணவி சைதன்யா ஆகியோர் நடித்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.
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