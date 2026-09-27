வெளியானது ஜெய் ஜெய் ராம் பாடல்!
ராமாயணா படத்தில் இடம்பெற்ற முதல் பாடல் வெளியானது.
ஜெய் ஜெய் ராம் பாடல்!
ராமாயணா படத்தில் இடம்பெற்ற முதல் பாடல் வெளியானது.
ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யாஷ் நடிப்பில் 'ராமாயணா' படத்தின் டிரைலர் சில நாள்களுக்கு முன் வெளியானது.
இயக்குநர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவான இந்த படம் அறிவிக்கப்பட்ட போது இருந்த எதிர்பார்ப்பு டிரைலருக்கு பின் எகிரியது.
இந்நிலையில், ரஹ்மான் இசையில் படத்தின் முதல் பாடலான ஜெய் ஜெய் ராம் பாடலின் தமிழ் வடிவம் வெளியானது.
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