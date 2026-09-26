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வெளியானது ஒன் சன் ஒன் மூன் லிரிக் பாடல்!

ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ஜெயிலர் 2 படத்தின் இரண்டாவது பாடலான 'ஒன் சன் ஒன் மூன்' வெளியானது.

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ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ஜெயிலர் 2 படத்தின் இரண்டாவது பாடலான 'ஒன் சன் ஒன் மூன்' வெளியானது.

படத்தின் முதல் பாடல் அண்மையில் வெளியான நிலையில், இரண்டாவது பாடலும் வெளியாகி ரசிகர்களால் வெகுவாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

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