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வெளியானது மகளே பாடல்!

நடிகர் விஜய் சேதுபதி நாயகனாக நடித்துள்ள 'பத்தா' திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியானது.

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நடிகர் விஜய் சேதுபதி நாயகனாக நடித்துள்ள 'பத்தா' திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியானது. பாடலை சாய் அபயங்கர் மற்றும் ஹரிணி இணைந்து பாடியுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், பத்தா படத்தின் 'மகளே' எனும் பாடலை படக்குழுவினர் இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.

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