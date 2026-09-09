வெளியானது மகளே பாடல்!
நடிகர் விஜய் சேதுபதி நாயகனாக நடித்துள்ள 'பத்தா' திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியானது.
நடிகர் விஜய் சேதுபதி நாயகனாக நடித்துள்ள 'பத்தா' திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியானது. பாடலை சாய் அபயங்கர் மற்றும் ஹரிணி இணைந்து பாடியுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், பத்தா படத்தின் 'மகளே' எனும் பாடலை படக்குழுவினர் இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.
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