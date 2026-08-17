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சினிமா

கலிஃபா டிரைலர்!

நடிகர் பிருத்விராஜ் நடித்துள்ள கலிஃபா திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.

Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 10:47 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நடிகர் பிருத்விராஜ் நடித்துள்ள கலிஃபா திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.

படத்தில் அர்ஜுன் தாஸ், ஷைன் டாம் சாக்கோ ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

கலிஃபா திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 20 தேதியன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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