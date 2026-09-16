வெளியானது பத்தா டீசர்!
நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவான பத்தா திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது.
பத்தா டீசர்!
நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவான பத்தா திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது.
இயக்குநர் அட்லி தயாரித்துள்ள பத்தா படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார்.
படத்தில் நாயகியாக லிஜோமோல் ஜோஸ் நடித்துள்ளார். படத்தில் இடம்பெற்ற மகளே பாடலும் கவனம் பெற்றுவரும் நிலையில், பத்தா டீசர் வெளியானது.
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