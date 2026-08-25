மண்டாடி பட டீசர்!
சூரி நடிப்பில் உருவான மண்டாடி திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது.
சூரி நடிப்பில் உருவான மண்டாடி திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது.
இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் சுஹாஸ், மஹிமா நம்பியார், சத்யராஜ், மிதுன் ஜெய் சங்கர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
படத்துக்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். இந்நிலையில், மண்டாடி படத்தின் டீசர் இன்று வெளியானது.
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