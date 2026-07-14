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செய்திகள்

நடிகர் சூரியின் மண்டாடி அப்டேட்!

மண்டாடி திரைப்படத்தின் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது...

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Updated On :14 ஜூலை 2026, 6:10 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சூரி நடிப்பில் உருவான மண்டாடி திரைப்படத்தின் புதிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி நகைச்சுவை நடிகர்களுள் ஒருவராகயிருந்த நடிகர் சூரி இயக்குநர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் உருவான “விடுதலை” படத்தின் மூலம் நாயகனாக அறிமுகமானார்.

இப்படத்தில், நடிகர் சூரியின் நடிப்பு பெரியளவில் பாராட்டுகளைப் பெற்றதைத் தொடர்ந்து அவர் நாயகனாக நடித்த கருடன், மாமன் ஆகிய திரைப்படங்களும் கவனம் பெற்றன.

இதனைத் தொடர்ந்து, நடிகர் சூரி நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் “மண்டாடி”. இப்படத்தை, இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கியுள்ளார்.

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நாகை பகுதி மீனவர்களின் வாழ்வியலையும் அங்கு நடைபெறும் படகுப் போட்டிகளையும் மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இப்படத்துக்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்து வருகிறார். இந்த நிலையில், ‘மண்டாடி மண்டாடி’ பாடலை வருகிற ஜூலை 18 ஆம் தேதி வெளியிட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர்.

A new update regarding the movie Mandaadi, starring actor Soori, has been released.

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