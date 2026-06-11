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சூரியின் மண்டாடி பட வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர் சூரி நாயகனாக நடிக்கும் “மண்டாடி” திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு...

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நடிகர் சூரி

Updated On :11 ஜூன் 2026, 6:28 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சூரி நாயகனாக நடித்துள்ள “மண்டாடி” திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி நகைச்சுவை நடிகர்களுள் ஒருவராகயிருந்த நடிகர் சூரி இயக்குநர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் உருவான “விடுதலை” படத்தின் மூலம் நாயகனாக அறிமுகமானார்.

இப்படத்தில், நடிகர் சூரியின் நடிப்பு பெரியளவில் பாராட்டுகளைப் பெற்றதைத் தொடர்ந்து அவர் நாயகனாக நடித்த கருடன், மாமன் ஆகிய திரைப்படங்களும் பெருமளவில் கவனம் பெற்றன.

இதனைத் தொடர்ந்து, நடிகர் சூரி நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய திரைப்படம் “மண்டாடி”. இப்படத்தை, இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கியுள்ளார்.

நாகப்பட்டிணம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்களின் வாழ்வியலையும் அங்கு நடைபெறும் படகுப்போட்டிகளையும் மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இப்படத்துக்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.

நடிகர்கள் சத்யராஜ், சுஹாஸ், மஹிமா நம்பியார், மிதுன் ஜெய்சங்கர், ரவீந்திர விஜய், பால சரவணன், ஸ்டன்ட் சிவா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள “மண்டாடி” திரைப்படம் வரும் செப். 4 ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு இன்று (ஜூன் 11) அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

Summary

The release date of the movie "Mandaadi" starring actor Soori has been announced.

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