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செய்திகள்

நடிகர் சூரி நடிக்கும் மண்டாடி அப்டேட்!

மண்டாடி அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது...

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Updated On :9 ஜூன் 2026, 5:29 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சூரி நடிப்பில் உருவான மண்டாடி திரைப்படத்தின் புதிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

விடுதலை, மாமன் திரைப்படங்களைத் தொடர்ந்து நடிகர் சூரி நடிப்பில் உருவாகிவரும் திரைப்படம் மண்டாடி. மதிமாறன் இயக்கத்தில் மீனவர்களின் வாழ்க்கைப் பின்னணியில் பெரிய பொருள் செலவில் தயாராகிறது.

நீண்ட நாள்கள் நடைபெற்று வந்த இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு அண்மையில் நிறைவடைந்தது. இதனை, ஜூலை வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வர தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

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இந்த நிலையில், மண்டாடியின் புதிய அறிவிப்பு நாளை (ஜூன் 10) மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியாக இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

A new announcement regarding the film Mandaadi, starring actor Soori, has been released.

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