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செய்திகள்

நடிகர் அதர்வாவின் இதயம் முரளி டிரைலர்!

அத்ரவாவின் இதயம் முரளி டிரைலர்....

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Updated On :4 ஜூலை 2026, 6:43 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் அதர்வா நடிப்பில் உருவான இதயம் முரளி திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் இயக்கிய இதயம் முரளி திரைப்படத்தில் நடிகர் அதர்வா நாயகனாக நடித்துள்ளார். மேலும், நடிகர்கள் ஃபகத் ஃபாசில், பிரீத்தி முகுந்தன், கயாது லோஹர், ரக்‌ஷன், டிராவிட் செல்வம், நிஹாரிகா, ஏஞ்சலீன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்தப் படத்தை, டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

ஜூலை 10 ஆம் தேதி இந்தப் படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், இதன் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். காதலைச் சொல்ல முடியாமல் தவிக்கும் காதலனின் கதையாக உருவான இப்படத்தின் டிரைலர் காட்சிகள் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

Summary

actor atharvaa's idhayam murali movie trailer out now

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