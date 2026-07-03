வெளியானது அல்லிப்பூவே பாடல்!

Summary
கணேஷ் விநாயகன் இயக்கத்தில், அருள்நிதி, ஆரவ், ரம்யா பாண்டியன், கிருத்திகா ஆகியோர் நடித்துள்ளப் படம் அருள்வான்.
ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள இந்த படத்தை 90 பிக்சர்ஸ் என்ற நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
இந்நிலையில், படத்தின் முதல் பாடலான 'அல்லிப்பூவே' படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
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