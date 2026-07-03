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ஜிவி பிரகாஷ் குரலில்... அருள்வான் படத்தின் முதல் பாடல்!

நடிகர் அருள்நிதி நடித்துள்ள அருள்வான் படத்தின் முதல் பாடல் குறித்து...

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அருள்வான் படத்தின் பாடல் காட்சிகள். - படங்கள்: யூடியூப் / லஹரி மியூசிக்.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 3:15 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் அருள்நிதி நடித்துள்ள அருள்வான் படத்தின் முதல் பாடலான ’அல்லிப்பூவே’ என்ற பாடலின் லிரிக்கல் விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

வம்சம் திரைப்படத்தில் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமான அருள்நிதி மௌன குரு, டிமாண்டி காலனி ஆகிய படங்களின் மூலம் பிரபலமானார். கடைசியாக இவர் நடித்த ராம்போ நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியானது.

90 பிக்சர்ஸ் சார்பாக எஸ்.ஜி. சரவணன் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள அருள்வான் என்ற படத்தில் அருள்நிதி நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தை கணேஷ் விநாயகன் எழுதி இயக்கியுள்ளார்.

இந்தப் படத்தில் ரம்யா பாண்டியன், ஆரவ், பேபி கார்த்திகா, காளி வெங்கட், விடிவி கணேஷ், ஜான் விஜய் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.

யுகபாரதி எழுதிய பாடலை இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ் பாடியுள்ளார். இந்தப் படத்துக்கு ஜிவி பிரகாஷ்தான் இசையமைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Arulnidhi, Aarav, Ramya Pandian Arulvaan film Allipoove Lyrical Video

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