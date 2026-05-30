ஆத்தி ராசாத்தி... கருப்பு படத்தின் பாடல் விடியோ!

கருப்பு படத்தில் இருந்து வெளியாகியுள்ள பாடல் விடியோ குறித்து...

News image

கருப்பு படத்தின் பாடல் காட்சி. - படம்: யூடியூப் / திங்க் மியூசிக் இந்தியா.

Updated On :30 மே 2026, 1:35 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கருப்பு படத்தில் இருந்து ஆத்தி ராசாத்தி எனும் பாடல் விடியோ வெளியாகியுள்ளது. பா. விஜய் எழுதிய இந்தப் பாடல் திரையரங்கில் மிகுந்த கவனம் பெற்றது.

ஆர்.ஜே. பாலாஜி எழுதி, இயக்கி நடித்த கருப்பு படத்தில் நடிகர் சூர்யா, த்ரிஷா, இந்திரன், நட்டி, ஸ்வாசிகா, ஷிவாதா முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.

கடந்த மே 15 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இந்தப் படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் பெரும்பாலான ரசிகர்களுக்குப் படம் பிடித்திருந்ததால், நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

விரைவிலேயே, ஹிந்தியிலும் மொழி மாற்றம் செய்து வெளியாகவுள்ளது. இதுவரை கருப்பு திரைப்படம் உலகளவில் ரூ. 300 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளதாக படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டு தெரிவித்துள்ளது.

படத்துக்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்க, ஜி.கே. விஷ்ணு ஒளிப்பதிவை மேற்கொண்டுள்ளார். கருப்பு திரைப்படத்தின் நீக்கப்பட்ட காட்சிகளுடன் சேர்த்து, வரும் ஜூன் 12 ஆம் தேதி அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

இந்த நிலையில், படத்தில் இருந்து முக்கியமான பாடல் விடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

Summary

Aathi Raasathi - Video Song of Suriya's Karuppu film

