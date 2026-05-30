தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்...

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் பற்றி...

Updated On :30 மே 2026, 10:12 am IST

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு இன்று(சனிக்கிழமை) ரூ. 240 உயர்ந்துள்ளது.

சர்வதேச போர்ப் பதற்றம், தங்கத்தின் மீதான இறக்குமதி வரி உயர்வு உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது.

இந்த வாரத்தின் தொடக்கத்தில் தங்கத்தின் விலை குறைந்து வந்த நிலையில் நேற்று அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்ந்தது. நேற்றைத் தொடர்ந்து இன்றும் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது.

இன்று(சனிக்கிழமை) சவரனுக்கு ரூ. 240 அதிகரித்துள்ளது. கிராமுக்கு ரூ. 30 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,630-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 1,17,040-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 290-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,90,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

