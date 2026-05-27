தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 640 குறைந்தது! வெள்ளி விலை?

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(மே 27, புதன்கிழமை) சவரனுக்கு ரூ. 640 குறைந்துள்ளது.
சர்வதேச போர் பதற்றம், தங்கத்தின் மீதான இறக்குமதி வரி உயர்வு உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. எனினும் தங்கத்தின் விலை அவ்வப்போது சற்றே குறைந்து வருகிறது.
நேற்று தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்த நிலையில் இன்றும் விலை குறைந்துள்ளது.
இன்று(மே 27) தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 640 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,17,200-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 80 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,650-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து கிராம் ரூ. 290-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2.90 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
