தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 1,840 உயர்வு! வெள்ளி விலை?

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(புதன்கிழமை) சவரனுக்கு ரூ. 1,840 உயர்ந்துள்ளது.
தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது. நேற்று(செவ்வாய்) தங்கம் விலை குறைந்த நிலையில் இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,840 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,400 -க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 230 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,050 -க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 270 -க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிலோ ரூ. 5,000 உயர்ந்து ரூ. 2,70,000 -க்கு விற்பனையாகிறது.
மேற்கு ஆசியப் போர் உள்ளிட்ட சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியில் தொடர்ந்து மாற்றம் நிலவி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
