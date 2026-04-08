தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,720 உயர்வு! வெள்ளி கிலோ ரூ. 10,000 உயர்வு!!

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் பற்றி...

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 4:27 am

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,720 உயர்ந்துள்ளது.

இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போர், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பல சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது.

நேற்று(செவ்வாய்க்கிழமை ) தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,040 குறைந்த நிலையில் இன்று(புதன்கிழமை) உயர்ந்துள்ளது.

அதன்படி இன்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,720 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 340 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 10 உயர்ந்து ரூ. 265-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 10,000 உயர்ந்து ரூ. 2.65 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Gold price rises by Rs. 2,720 per sovereign

தொடர்புடையது

தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 1,360 உயர்வு! வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 உயர்ந்தது!

வெள்ளி கிலோ ரூ. 15,000 குறைவு! தங்கம் எவ்வளவு?

தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு!! இன்றைய நிலவரம்!

5 நாள்களுக்குப் பிறகு தங்கம் விலை உயர்ந்தது! எவ்வளவு தெரியுமா?

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
