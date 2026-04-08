தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,720 உயர்வு! வெள்ளி கிலோ ரூ. 10,000 உயர்வு!!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,720 உயர்ந்துள்ளது.
இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போர், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பல சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது.
நேற்று(செவ்வாய்க்கிழமை ) தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,040 குறைந்த நிலையில் இன்று(புதன்கிழமை) உயர்ந்துள்ளது.
அதன்படி இன்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,720 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 340 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 10 உயர்ந்து ரூ. 265-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 10,000 உயர்ந்து ரூ. 2.65 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Gold price rises by Rs. 2,720 per sovereign
